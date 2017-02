Homens discutem e, um deles, é ferido com golpe de faca no Centro

Um homem, identificado como André Luis de Oliveira 39, foi detido e levado ao 24º Distrito Integrado de Polícia (DIP) após desferir um golpe de faca em um outro homem, ainda não identificado. A agressão ocorreu após os dois discutirem na região da Manaus Moderna, no Centro da cidade.

De acordo com relatos de André, a vítima é acostumada a xingar os trausentes do local e que, na manhã desta quarta-feira (8), deu um tapa no rosto de André. Foi quando começaram as agressões. A faca usada na discussão, ainda segundo André, era da vítima que também tentou golpeá-lo.

O autor da facada trabalha na lancha Madame Cris e vai prestar depoimento no DIP.

Outras informações preliminares indicam que a vítima foi encaminhada ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto.

EM TEMPO

Com informações de Bárbara Costa