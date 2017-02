Homens assaltam passageiros e ateiam fogo em ônibus na Zona Norte

Na noite desta quinta-feira (23), o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM) deslocou uma equipe para atender um novo chamado de ônibus incendiado em Manaus. Desta vez, segundo a assessoria do CBM-AM, dois ônibus da linha 500 foram incendiados. O caso aconteceu no terminal da linha, situado às margens do Igarapé do Passarinho, Conjunto Galileia, bairro Cidade Nova, Zona Norte da cidade.

“Dois homens teriam realizado assalto aos coletivos e, em seguida, atearam fogo nos veículos. Uma equipe, que fica de sobreaviso na base Grande Circular, Zona Leste, foi deslocada para conter as chamas. Não há confirmação sobre feridos”, informou a assessoria do CBM-AM.

Este é o segundo caso de incêndio em ônibus em menos de 24h. O caso anterior aconteceu, na noite desta quarta-feira (22), por volta das 22h, na avenida Perimetral com a rua F, bairro Armando Mendes, Zona Leste de Manaus. O incidente aconteceu próximo à estação de ônibus das linhas 079, 080 e 535.

