Homens assaltam churrascaria e fazem família de refém na Compensa

Quatro homens, ainda não identificados, assaltaram a ‘Churrascaria O Costelão’ e fizeram três pessoas, de uma mesma família, como reféns. O caso aconteceu, na manhã desta sexta-feira (3), na avenida Brasil, bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus.

De acordo com o proprietário do estabelecimento, que se identificou apenas como Joel, os suspeitos estavam todos armados e chegaram, por volta das 7h30, no momento em que o restaurante era aberto.

“Eles fizeram a gente de refém por mais de uma hora. Os assaltantes nos levaram até a nossa casa, que fica nos fundos e quebraram muita coisa do restaurante. Graças a Deus está tudo bem, ninguém ficou ferido”, relatou Joel.

Os assaltantes fugiram em um veículo, modelo Gol, de cor preta e placa não identificada. Eles levaram um notebook, uma quantia em dinheiro e outros objetos pessoais das vítimas.

Policiais da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados e fizeram um patrulhamento pela área, mas não conseguiram localizar os suspeitos.

A família deve disponibilizar as imagens das câmeras de segurança do restaurante a equipe de investigação para auxiliar na identificação dos suspeitos. Até a publicação desta matéria, as vítimas não haviam registrado o Boletim de Ocorrência (B.O).

Daniel Landazuri

EM TEMPO