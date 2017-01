Homens armados são presos pela Rocam na Zona Leste

Policiais das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) prenderam, na tarde desta sexta-feira (27), na rua Felismino Soares, Coroado, Zona Leste, Luciano Chaves de Moraes, 27, e João Vanderlei Soares Chagas, 44, por porte ilegal de arma de fogo.

Segundo informações dos policiais, o fato aconteceu durante um patrulhamento no local. Eles abordaram os suspeitos e, durante a revista pessoal, um revólver calibre 38, com cinco munições intactas, foi encontrado com a dupla. Dois celulares também foram apreendidos.

Os suspeitos e o material apreendidos foram encaminhados ao 11º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Eles foram autuados por porte de arma de fogo de uso permitido.

Com informações da assessoria