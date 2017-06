Homens armados aterrorizam moradores em tiroteio no São Jorge

Moradores das ruas Cachoeira e da Humberto de Campos, no São Jorge, Zona Oeste de Manaus, foram aterrorizados por homens fortemente armados, por volta das 19h, nesta quinta-feira (22). Segundo os vizinhos, os suspeitos estavam dentro de um carro branco, modelo Jeep e de placas não identificadas, e atiraram na direção de três pessoas, sendo que uma das vítimas era um mototaxista e estava trabalhando no momento do ocorrido.

De acordo com testemunhas, que preferiram não se identificar, os tiros começaram na rua Humberto de Campos. Um homem foi atingido e levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para um dos hospitais da cidade. Os vizinhos não quiseram comentar o ocorrido e nem citaram o nome do homem que foi alvejado.

Ainda de acordo com moradores, o Jeep saiu da Humberto de Campos e foi para a rua da Cachoeira. Novamente, os atiradores iniciaram o tiroteio e acabaram atingindo um mototaxista e depois um outro rapaz, conhecido apenas como “John”. A ação criminosa teria sido motivada por uma briga do tráfico de drogas na região.

O mototaxista, mesmo atingido, ainda chegou a correr. Ele e “John” foram socorridos imediatamente ao fato por familiares – que presenciaram o crime e utilizaram carros particulares para as remoções até uma unidade de saúde. Ninguém na rua soube dizer para onde eles foram levados ou comentar sobre o tiroteio.

O EM TEMPO tentou entrar em contato com a Polícia Civil, mas ninguém atendeu o telefone. A reportagem ainda tentou falar com o Samu, para buscar informações sobre o estado do homem socorrido, mas as ligações não foram atendidas até a publicação desta matéria.

Bruna Chagas

EM TEMPO