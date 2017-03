Homem vendia drogas em via pública de Tabatinga e é preso por PM’s

Policiais Militares lotados no 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) do município de Tabatinga (distante 1.106 km de Manaus), prenderam um homem identificado como Ivan Muraiare Muller, 40, por envolvimento com o tráfico de drogas no município.

De acordo com os policiais do Batalhão, após receberem uma denúncia anônima, via 190, sobre possível prática de comércio de drogas em via pública. Uma equipe de policiais foi para o local informado e, a partir das características repassadas, constataram a procedência das informações e, por volta das 10h da manhã desta sexta-feira (10), prenderam o suspeito.

Ivan foi apresentado à delegacia de Tabatinga para os procedimentos legais de polícia judiciária, com o material apreendido entre drogas possivelmente pasta base de cocaína e maconha, além de uma balança de precisão, apetrechos usados para embalo do material ilícito, celular e uma faca.

Com informações da assessoria