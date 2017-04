Homem vai visitar amigo na UPP e leva drogas escondidas em ovos

Um homem identificado como Robertinho Gomes de Brito foi apreendido e conduzido ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) por ter tentado entrar na Unidade Prisional do Puraquequara, na Zona Leste, com drogas escondida em ovos. O material ilícito iria ser entregue ao detento, amigo de Robertinho, Douglas Gomes da Rocha. As informações são da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap).

De acordo com a secretaria, agentes da Seap e da Umanizzare Gestão Prisional flagraram o homem durante os procedimentos de revista, no final da manhã desta quarta (19).

O secretário de Estado de Administração Penitenciária, tenente-coronel da Polícia Militar do Amazonas, Cleitman Coelho, explicou que o visitante foi encaminhado para o 14º DIP para os procedimentos necessários. “Ele foi conduzido à delegacia para as providências cabíveis e para os procedimentos de flagrante. No primeiro dia de retorno das entregas já foi detectado uma manobra para colocar substâncias ilícitas dentro da unidade, mostrando que os visitantes continuam com tentativas de adentrar com materiais proibidos para sustentar vícios e contribuir com a instabilidade do sistema. Continuaremos rigorosos na fiscalização com internos, visitantes e funcionários”, frisou.

A UPP estava com a entrega de materiais suspensa após as mortes nos dias 7 e 8 de abril. As visitas e o banho de sol para internos continuam suspensas temporariamente como punição disciplinar pelo ocorrido na unidade.

