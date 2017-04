Homem vai em ‘boca de fumo’ para matar traficantes e é morto a tiros

A briga pelo comando do tráfico de drogas resultou em novas mortes na noite desta terça-feira (11), em Manaus. Um homem, de nome e idade não revelados, foi morto a tiros, por volta das 22h, na rua General Glicério, com avenida Ipixuna, nas proximidades do Mestre Chico, bairro Cachoeirinha, Zona Sul de Manaus.

Segundo informações do tenente Zaranza, da 1ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), responsável pela segurança da área, o homem morreu ao ir ao local para matar outras pessoas.

“O local do crime é conhecido como uma boca de fumo, pois há grande concentração de drogas. Esse que morreu, foi até o local para fazer crimes de pistolagem”, informou o tenente.

Ainda segundo Zaranza, um cidadão, que estava passando pelo local, foi baleado. “A vítima disse que se chamava Everton. Acionamos o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e ele foi encaminhado para o Hospital e Pronto Socorro (HPS) 28 de Agosto”.

Não há informações sobre o estado de saúde de Everton. O corpo do homem foi removido por uma equipe do Instituto Médico Legal (IML). Ainda não se sabe quantos tiros atingiram a vítima. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestro (DEHS) investiga o caso.

O crime ocorreu minutos após uma perseguição policial, seguida de tiroteio, que deixou pessoas feridas, na noite desta terça-feira (11), na invasão Jesus Me Deu, bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte de Manaus, e na avenida São Jorge, na Zona Oeste. Ontem (10), por volta das 21h, outro tiroteio ocorreu na capital amazonense. Na ocasião, quatro homens, que não tiveram nomes e idades revelados, foram baleados no Centro, Zona Sul de Manaus. Duas vítimas não resistiram e morreram.

Isac Sharlon

EM TEMPO