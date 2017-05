Homem vai buscar filho em festa e é morto ao ser confundido com traficante

Ao ser confundido com um traficante conhecido como “Aviãozinho”, o operador de máquinas Nilson Assis de Souza, 44, foi assassinado com um tiro no peito, na madrugada deste domingo (28), na rua Galileia, bairro Jesus Me Deu, Zona Norte. A vítima chegou a ser socorrida e levada ao pronto-socorro 28 de Agosto, Zona Sul, mas morreu três horas depois.

A família de Nilson relatou que ele tinha saído de casa para procurar o filho de 17 anos, que estava em um aniversário de criança, uma vez que estava preocupado com o filho, por ser tarde da noite.

No entanto, testemunhas afirmaram que o crime se tratou de um latrocínio (roubo seguido de morte), pois a dupla abordou Nilson anunciando um assalto. Quando a vítima respondeu que não tinha nenhum pertence de valor para dar aos ladrões, os suspeitos atiraram no operador de máquina como uma forma de vingança.

Segundo o genro de Nilson, um homem de 35 anos, que não quis se identificar, o operador de máquinas saiu de casa por volta das 1h de domingo a procura do filho, que demorava para voltar para casa. “Ele saiu de bicicleta e quando estava andando na rua, dois homens em uma motocicleta se aproximaram dele e efetuaram três tiros, mas só um tiro atingiu o peito dele. Eles saíram na moto em seguida. Tinha algumas pessoas na rua que testemunharam e que nos disseram que ele foi confundido com um traficante que vende drogas no bairro de bicicleta”, relatou.

O genro da vítima disse ainda que Nilson era um homem trabalhador, que não costumava sair de casa por ter medo de andar na rua por conta da falta de segurança. Chorando, a filha de Nilson disse esperar por Justiça, uma vez que o pai foi morto no lugar de outra pessoa de forma injustiça. “Ele não merecia isso, morrer de forma inocente e sendo confundido com um traficante”, lamentou.

O crime não foi registrado na Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros (DEHS) até o fechamento desta matéria.

Ana Sena

EM TEMPO