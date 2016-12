Homem vai à DIP registrar roubo de carro, polícia desconfia e o prende por envolvimento no caso ‘Dom Pedro’

Um homem identificado como Wilker Carneiro Alves, 37, foi preso nesta terça-feira (20) pela participação na tentativa de roubo a uma casa no bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste da cidade. O crime aconteceu no último sábado (17) e a ação foi desencadeada pela equipe do 10° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

De acordo com os investigadores do 10º DIP, no dia do delito Thalia Rocha Lagoa, Marcelo Matos de Souza e Maicon da Silva Gomes foram presos por policiais militares da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam), acionados pelas vítimas, que foram feitas reféns pelos infratores. Ao longo das investigações, os policiais civis avistaram um carro modelo Voyage abandonado nas proximidades do imóvel, alvo da ação criminosa.

“Ontem Wilker veio até a delegacia formalizar Boletim de Ocorrência (BO). Ele informou que o carro dele, modelo Voyage, tinha sido roubado no sábado, por volta das 9h. Achamos a atitude suspeita porque ele só foi registrar o caso três dias após o suposto crime. Durante as investigações constatamos que o referido veículo estava em posse dos infratores presos pelo roubo à casa e que Wilker seria o condutor do veículo no momento da ação, além de proprietário”, informaram policiais civis que acompanharam os procedimentos.

Por suspeitaram da atitude de Wilker, os policiais civis resolveram segui-lo. Foi quando perceberam que ele havia estacionado o veículo que conduzia bem distante da delegacia. Em ato contínuo, os investigadores do 10º DIP resolveram ir até o carro em que ele estava, modelo Ranger da montadora Ford. Durante consulta ao Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp), os policiais descobriram que se tratava de um automóvel com restrição de roubo desde 2014 e que estava com as placas clonadas.

“Wilker foi conduzido ao prédio da delegacia para prestar esclarecimentos. Durante depoimento negou envolvimento no roubo à residência, mas as investigações em torno do caso apontam que ele era o condutor do veículo na hora do crime. O infrator foi autuado em flagrante por receptação e adulteração de placa. Pagou fiança arbitrada no valor R$ 1,8 mil e foi liberado para responder pelos delitos em liberdade. Ele também foi indiciado por roubo e associação criminosa. Será instaurado inquérito policial e representado à Justiça o pedido de prisão preventiva em nome dele”, informou a equipe do 10º DIP.

Com informações da assessoria