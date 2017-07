Homem tenta sair do tráfico e é assassinado a mando de Zé Roberto na Zona Norte

De acordo com a Polícia, o local onde Francisco foi morto é área vermelha | Daniel Landazuri

O ajudante de pedreiro Francisco Bezerra Soares, de 24 anos, morreu na noite desta terça-feira (3), no Pronto-socorro Platão Araújo, após ser baleado com três tiros em frente da casa onde morava, na rua 6 do Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus. Testemunhas contaram que a ordem para matar a vítima partiu de um dos líderes da FDN.

“Os suspeitos gritavam para ninguém se meter porque ele [Francisco] estava sendo morto a mando de Zé Roberto”, contou uma testemunha.

Ainda segundo moradores do Novo Aleixo, três homens, ainda não identificados, dois em um Palio de cor prata e outro em uma motocicleta, abordaram Francisco no momento que ele chegava em casa.

“Ele vinha do mercadinho e os homens começaram a atirar. Ele tentou correr para se proteger, mas foi baleado e caiu. Depois dos tiros os homens fugiram, foi muito rápido”, contou outra testemunha.

Familiares da vítima informaram que Francisco tinha envolvimento com o tráfico de drogas, no entanto, queria deixar o crime. “Desde quando ele saiu da cadeia, no ano passado, não estava mas tendo envolvimento. Ele estava ajudando o pai em serviços de pedreiro, mas era ameaçado e cobrado para voltar para o tráfico”, disse um parente que não quis ter o nome divulgado.

Capsulas de pistola 9 milímetros foram encontradas no local

Os vizinhos de Francisco informaram que os mesmo homens foram vistos pela rua na noite da última segunda-feira (3), mas o ajudante de pedreiro não estava em casa. “Os homens andavam com a arma na cintura, mas da primeira vez estavam em duas motos. Como ele não tava em casa, não fizeram nada”, declararam.

De acordo com a Polícia, o local onde Francisco foi morto é área vermelha.

