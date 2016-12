Homem tenta assaltar oficina e morre baleado por cliente

Um homem morreu durante um assalto em uma oficina mecânica, na Avenida Brasil, bairro Santo Antônio, Zona Oeste, na tarde desta sexta-feira (23).

Segundo testemunhas os suspeitos estavam em uma motocicleta quando tentaram assaltar o o estabelecimento e foram surpreendidos por um cliente armado. O suspeito morreu no local.

“Eles chegaram por volta das 15h da tarde, um dos suspeitos desceu e entrou na oficina o outro ficou na moto. Um cliente que estava dentro do local reagiu e atingiu um dos suspeitos, o outro fugiu do local”, informou a testemunha que não quis ter o nome divulgado.

Policiais da 5ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados. Agentes do Departamento de Polícia Técnico Científica estiveram no local para iniciar a pericia. De acordo com os peritos o corpo tinha duas perfurações de bala nas costas e uma na cabeça. Um revólver de calibre 38 foi encontrado.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar o caso.

Daniel Landazuri

Portal EM TEMPO