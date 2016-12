Homem tenta assaltar lanchonete e é morto

Leonardo Patrick Silva, 20, foi morto com um tiro no peito, quando tentava assaltar uma lanchonete no município de Itacoatiara (a 227 quilômetros de Manaus). O tiro foi disparado por um policial civil disfarçado, na noite da última terça-feira (20). O policial trabalhava disfarçado durante uma operação no bairro quando percebeu que o assalto e atirou. O comparsa de Leonardo conseguiu fugir em uma motocicleta sem ser identificado.

Segundo a Polícia Militar, Leonardo e o comparsa entraram na lanchonete e anunciaram o assalto. Em seguida a dupla se aproximou dos clientes e tentou roubar os pertences das vítimas, policial se aproximou da dupla e efetuou dois disparos. Um deles atingiu Leonardo. O outro assaltante fugiu correndo, subiu em uma motocicleta e não foi capturado.

A Polícia Civil informou que Leonardo morava em Manaus, mas mudou-se para Itacoatiara para praticar roubos na cidade.

O corpo de Leonardo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). O caso foi registrado na Delegacia Interativa de Polícia.

Ana Sena

Jornal AGORA