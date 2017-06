Homem tem dedo arrancado e é morto a tiros no bairro cidade de Deus

Um homem identificado como José Siqueira Farias, de 56 anos, foi morto com dois tiros e teve o dedo de uma das mãos arrancado, na manhã desta terça-feira (06), na rua Andorinha, bairro Cidade de Deus, Zona Leste da capital. A vítima usava uma tornozeleira eletrônica, que é utilizada por detentos que cumprem pena no regime semiaberto.

De acordo com informações repassadas por testemunhas aos policiais da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a vítima teria sido retirada de um veículo modelo Siena de cor vermelha e placa não identificada, e executada com tiros na cabeça e nas costas. O suspeito fugiu sem ser identificado.

Ainda de acordo com informações de policiais da 30ª Cicom, José teria saído de sua residência no bairro Nova Cidade, Zona Norte, por volta das 5h da manhã de hoje, na companhia de algum conhecido. Ele foi executado horas depois, possivelmente por acertos de contas, motivadas por tráfico. Consta no site do Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam) que José já respondia pelo crime de tráfico de drogas, no ano de 2015.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Elias Pedroza

EM TEMPO