Homem suspeito de esconder foragido é preso com drogas e munição

Policiais da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) prenderam, na manhã desta quarta-feira (1º), após denúncia feita ao 181, Michel Patrick Nascimento de Souza, 20, na rua São Zeferino, bairro Novo Israel, Zona Norte de Manaus. Segundo o denunciante, o suspeito estava escondendo um foragido na casa.

A prisão foi efetuada pela equipe da Secretaria Executiva-Adjunta de Operações Integradas (Seaop). Com a chegada da polícia no local, dois amigos do suspeito conseguiram escapar e Michel foi preso com o material ilícito.

Com eles foram apreendidas 50 munições, de 9 mm, de uso restrito das Forças Armadas, aproximadamente 300 trouxinhas de oxi, duas pedras de oxi, um pino de cocaína, uma balança de precisão, um colar na cor prata e dois aparelhos celulares.

O secretário executivo-adjunto de Operações Integradas, Orlando Amaral, destaca a importância de a população continuar denunciando criminosos pelo 181 e pelo WhatsApp (92 9412-4431).

“Temos recebido inúmeras denúncias e, por meio delas, é que estamos conseguindo não só recapturar os foragidos, mas tirar de circulação outras pessoas envolvidas em crimes”, disse.

Michel Nascimento foi encaminhado ao 18º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde será registrado o flagrante.

Com informações da assessoria