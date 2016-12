Homem suspeito de balear policial é preso em Manacapuru

Um homem ainda não identificado, suspeito de atirar no cabo C. Arruda da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), foi preso na noite desta terça-feira (27), no município de Manacapuru (a 68 KM de Manaus). Detalhes sobre a prisão do suspeito serão passados em uma coletiva na manhã desta quinta (29) pelo titular da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos e Defraudações (Derfd), Adriano Félix.

De acordo com o delegado João Batista, titular da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Manacapuru, o suspeito estava sendo atendido em um hospital do município quando os policiais militares desconfiaram da versão dele sobre o ocorrido. Na unidade hospitalar, o homem contou que, acidentalmente, deu um tiro na própria mão.

“Ele informou aos PM’s que tinha sido um tiro acidental, mas não apresentou nenhuma arma e estava bastante nervoso. Foi quando fizemos uma busca e identificamos que ele tinha as mesmas características do foragido que atirou no policial em Manaus”, informou o delegado.

Ainda conforme o delegado de Manacapuru, ainda na noite de ontem, o suspeito foi encaminhado para a Derfd, onde atualmente se encontra preso.

O caso

O cabo C. Arruda foi baleado na noite desta segunda-feira (26) ao tentar impedir um assalto em um estabelecimento comercial, localizado na rua Rio Caboris, bairro Novo Aleixo, na Zona Norte da cidade. Ele encontra-se internado no Hospital e Pronto Socorro (HPS) Doutor João Lúcio, onde passou por procedimentos cirúrgicos, mas não tem risco de morte.

