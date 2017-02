Homem supostamente armado fica ferido em acidente de trânsito

Um homem de nome não divulgado ficou ferido após cair de uma motocicleta na avenida Hilário Gurjão, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. Testemunhas informaram que ele estaria com um revólver na cintura no momento do acidente.

Segundo informações da 14ª Companhia Interativa Comunitária, algumas pessoas, que testemunharam o acidente, informaram que o motociclista perdeu o controle do veículo e bateu em um carro de características não informadas.

Uma equipe do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (Manaustrans) esteve no local. O órgão informou que o homem foi encaminhado ao Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo, escoltado pela polícia, pois estaria em posse de uma arma de fogo.

A polícia não confirmou a existência da arma, mesmo assim, disse que depois do atendimento médico vai conduzir o homem ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para prestar esclarecimentos.

Manoela Moura

EM TEMPO