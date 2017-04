Homem sofre traumatismo craniano ao ser atropelado na Constantino Nery

Após ser atropelado na faixa de pedestre por um carro de modelo Siena, na Avenida Constantino Nery, zona centro-sul, um homem de 59 anos sofreu traumatismo craniano nesta terça-feira (25). Segundo informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a vítima chamada Luís Laércio Picanço Duque, foi removida para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na zona leste.

De acordo Centro de Controle Operacional (CCO) do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans), o acidente ocorreu por volta das 9h, no sentido centro-bairro próximo à Faculdade Fametro, envolvendo um veículo Fiat Siena de placa OAL-9686. O trânsito foi liberado na via às 10h20, após a perícia da Polícia Civil deixar o local.

A vítima foi levada ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, e conforme o gerente do serviço, Ruy Abrahim, além de traumatismo craniano, o homem sofreu ainda traumatismo de face e no fêmur, porém o quadro encontra-se estável.

Bruna Chagas

EM TEMPO