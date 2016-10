Homem sofre infarto no T3 e população entra em desespero pensando ser tiroteio

Uma confusão no início da tarde desta quarta-feira (26), por volta de meio dia e meia, causou pânico em pessoas que estavam no Terminal de Integração (T3), bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

Durante a confusão, policiais militares da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) e agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local para conter os ânimos da população.

Testemunhas relataram, por meio de redes sociais, que houve tiroteio nas rampas de acesso das entradas do terminal. A reportagem do Portal EM TEMPO entrou em contato com policiais militares da 6ª Cicom que informaram desconhecer o ‘boato’. “Na verdade, foi apenas um senhor que teve um infarto e precisou ser atendido por uma equipe médica do Samu”.

“Quando a vítima caiu no chão todo mundo começou a gritar e pedir ajuda. Com isso, as pessoas que estavam longe também começaram a correr pensando que era um possível arrastão. Ai com a correria e o barulho algumas pessoas disseram ter ouvido sons de disparos de arma de fogo, mas na verdade isso não passa de boato. Essa informação não foi confirmada pelos PMs que atenderam a ocorrência”, informou um servidor da 6ª Cicom.

Agentes do Samu tentaram reanimar a vítima ainda no local, com massagens cardíacas e utilizando um desfibrilador, porém as tentativas não foram bem-sucedidas. O senhor, que não teve o nome revelado, foi encaminhado para uma unidade hospitalar, onde receberá cuidados médicos. O quadro de saúde da vítima ainda não foi revelado.

Isac Sharlon

Portal EM TEMPO