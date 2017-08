Homem sequestra ex-companheira e filho de 1 ano no bairro da Paz

O suspeito já havia sido denunciado por agredir a mulher – Reprodução

Ulisses Costa da Silva, 28, é procurada pela polícia do Amazonas após sequestrar a ex-companheira dele, Flavia Larissa de Abreu Fontao, 20, e o filho deles, um menino de um ano. O crime aconteceu na madrugada desta sexta-feira (11), em via pública, na Rua Domingos Leite, bairro da Paz, zona Centro-Oeste da capital.

O ex-marido já tinha sido visto no bairro atrás de Flavia – Divulgação

De acordo com a autoridade policial, no momento da ação criminosa Flavia estava com os filhos dela, dois meninos de um e quatro anos. A criança de quatro anos relatou que a mãe foi surpreendida pela chegada de Ulisses que, saiu de um carro e a obrigou a entrar no veículo, agindo de forma violenta. Larissa estava com o filho de um ano no colo.

“A criança de quatro anos presenciou a ação e, em seguida, saiu correndo para relatar o que havia ocorrido à avó materna. Em depoimento, a mãe da jovem informou que vizinhos contam que viram Ulisses rondando aquela região onde Larissa mora, em um carro da montadora Ford, modelo Fiesta, de cor preta e placas JXN-8397”, disse Menezes.

A delegada ressaltou, ainda, que a vítima possui medida protetiva de urgência em benefício dela, uma vez que ela já tinha registrado Boletins de Ocorrência (BOs) contra o infrator, por já ter sido ameaçada de morte e agredida fisicamente por ele. Quem puder colaborar com informações que ajudem a equipe de investigação da Delegacia da Mulher a localizar e prender Ulisses, entrar em contato pelo disque-denúncia da unidade policial: (92) 3236-7012.

Poliana Menezes destacou que delações também podem ser feitas ao número 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). “Asseguramos o sigilo da identidade dos informantes”, garantiu.

Com informações da assessoria

