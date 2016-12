Homem sem braços se envolve em acidente de trânsito

Cinco dias após conseguir tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), Leonardo de Souza, 18, o primeiro homem sem os braços que conseguiu o feito no Amazonas, se envolveu em um acidente, na manhã desta segunda-feira (12).

O jovem estava a caminho do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) para participar de uma solenidade quando o acidente ocorreu, Leonardo diz não ter culpa sobre o ocorrido e afirma que evitou algo pior.

“Vinham três motoqueiros pela minha esquerda fazendo gracinhas e um deles até empinou a moto e não conseguiu fazer a curva ali no Boulevard e para que eu não o atingisse, então, preferi jogar meu carro na calçada e correr o risco de acertar um muro. Preferiria um dano material que uma vida”, revelou o recém-habilitado.

De acordo com a assessoria do Detran-AM, após a entrega da carteira, o órgão não é mais responsável pela conduta do motorista. Ainda segundo o órgão, o acidente ocorrido na manhã de hoje não é considerado infração e nem passível de multa, mas ressalta que, se houve danos materiais, é de responsabilidade do condutor arcar com o prejuízo.

O acidente não teve vítimas lesionadas.

Laize Minelli

Portal EM TEMPO