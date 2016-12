Homem sem braços recebe CNH

Após superar os próprios limites, o deficiente físico sem os dois braços, Leonardo de Souza Cavalcante, 18, realizou mais um sonho e recebeu na manhã desta quarta-feira (7), a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Durante a solenidade realizada na sede do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-Am), localizado na Zona Centro-Sul, novas ações de inclusões para PCD foram anunciadas.

Este é o primeiro caso registrado no Amazonas, de um deficiente sem os braços que se habita para conduzir um veículo. Para o órgão de trânsito, essa aprovação do Leonardo nos exames de direção representa um avanço e mais uma conquista para os deficientes físicos.

“O mérito foi todo dele. A determinação, o foco e a força foram fatores fundamentais para que ele realizasse esse sonho. A única ajuda que nós oferecemos foi no sentindo de agilizar o processo dos transmites em relação aos exames obrigatórios. Podemos dizer que isso é um marco para a sociedade e também um exemplo a ser seguido. Isso representa a liberdade daqueles que dependem de terceiros para realizar suas atividades”, destacou o diretor-presidente do Detran-Am, Leonel Feitoza.

Já o mais novo habilitado de Manaus, disse que nunca viu sua deficiência física como uma barreira ou como um problema que pudesse atrapalhar seus planos. Leonardo frisou que a conquista da CNH foi apenas o primeiro passo para uma vida cheia de metas alcançadas.

“Esse sonho eu tinha desde criança e hoje estou realizando. Sempre soube que eu era capaz e nunca desanimei. Quando completei 18 anos de idade, procurei uma junta médica e o Detran para verificar a possibilidade de conseguir adquirir minha CNH. Todos os processos foram feitos rápidos, não houve dificuldades por parte do órgão, muito pelo contrário, eles me ajudaram e muito a conquistar minha habilitação. Quando realmente queremos alguma coisa, não existem barreiras que possam impedir a concretização do sonho. Sempre deixei minha deficiência física de lado, para poder alcançar meus objetivos. Sou uma pessoa normal, dentro do meu universo”, finalizou.

Na ocasião, Leonel Feitoza disse que a partir da próxima semana, o Detran-AM estará iniciando uma campanha direcionada à PCD. Um dos objetivos do programa é a conscientização da população em relação ao uso de vagas destinadas aos deficientes físicos. “O que queremos é a inclusão. Já formamos uma turma com 32 servidores para atender os surdos. Agora estaremos voltados para o deficiente físico, para ajuda-los a ter a habilitação e para garantir seus direitos”.

Gerson Freitas

Jornal EM TEMPO