Homem se passa por aluno em escola da Zona Leste e para roubar ‘colegas’

Um homem identificado pela equipe do 4º Distrito Integrado de Polícia (DIP) como Marcelo Aguiar Andrade, 30, foi preso em flagrante por roubar um adolescente de 12 anos na Escola Vocacional Masrour, localizado na rua Leonora Armstrong, bairro Gilberto Mestrinho, Zona Leste de Manaus. O crime ocorreu por volta das 15h30 desta terça-feira (4).

Segundo informações do titular do 4º DIP, Ricardo Cunha, o adolescente procurou a delegacia na companhia da coordenadora do colégio, que não teve o nome divulgado, e denunciou que Marcelo o teria ameaçado gravemente para roubar o celular que portava.

A equipe do 4º DIP saiu em diligência e após receber informações dos moradores da área de que Marcelo era vizinho da escola. Os policiais prenderam o acusado na residência onde mora logo depois de ser reconhecido pela vítima e pela testemunha do roubo.

“Marcelo mostrou-se uma pessoa fria, dissimulada e audaciosa. Ele se passou por aluno da escola para praticar o delito. Outros frequentadores relataram que o viram tomando banho na piscina da escola momentos antes do crime”, disse o titular.

Ao término dos procedimentos cabíveis na delegacia, Marcelo foi encaminhado para a cadeia pública onde permanecerá à disposição da Justiça.

Portal EM TEMPO