Homem se nega a entregar cachaça e é golpeado com gargalo de garrafa no pescoço

O homem foi levado para o 28 de agosto – Arquivo AET

O pizzaiolo José Augusto Furtado, de 28 anos, ficou gravemente ferido após ser atingido com golpes de gargalo de garrafa no pescoço, na manhã desta quinta-feira (7), por volta das 7h30. O fato ocorreu na rua Almir Pedreira, no bairro Petrópolis, Zona Centro Sul de Manaus.

De acordo com testemunhas, a vítima foi ferida após se negar a entregar uma garrafa de corote ao suspeito, identificado somente”Chucky”. Revoltado, o suspeito feriu a vítima com o gargalo de garrafa. O pizzaiolo foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto.

Leia também: Homem é agredido com pauladas na cabeça e depois estrangulado até a morte

Conforme os moradores da área, a vítima estava caminhando na rua quando foi abordada pelo suspeito. “O ‘Chucky’ chegou por trás e atingiu ele com o gargalo de garrafa. Eles ainda brigaram e caíram no chão. Quando vimos a situação, nós fomos ao local e intervimos. Se a gente não tivesse chegado a tempo ele teria morrido”, contou um vizinho da vítima, que pediu para não ter o nome divulgado.

O suspeito conseguiu fugir. A vítima ficou toda ensanguentada e, por estar embriagada, não queria aceitar a ajuda dos policiais e dos vizinhos. O homem só se acalmou e aceitou ser socorrido quando o irmão dele chegou ao local.

Segundo o irmão da vítima, Alberto Furtado, o pizzaiolo não tinha rixa com ninguém do bairro e o homem que o feriu é conhecido por cortar as pessoas na rua. ” Esse cara está acostumado a cortar as pessoas na rua. Meu irmão não tinha rixa com ele e também não usa armas”, falou o irmão da vítima.

A reportagem entrou em contato com a assessoria do HPS 28 de agosto para saber o estado de saúde da vítima e aguarda reposta.

Leia mais:

Três pessoas ficam feridas em colisão entre motocicletas na Ephigênio Salles

Mulher é morta com nove tiros no São Jorge e companheiro é suspeito

Rebelião: detentas não aceitam chegada de mãe de bebê estuprada em motel