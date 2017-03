Homem se envolve em briga e acaba morto a facadas no Petrópolis

O auxiliar administrativo Jorge Pinheiro Filho, de 29 anos, morreu na noite desta quarta-feira (29) no Hospital Pronto-Socorro João Lúcio, após ser atingido por duas facadas nas costas na rua Gaivota, conjunto Vale do Amanhecer, bairro Petrópolis, Zona Sul de Manaus.

De acordo com informações da policia, Jorge se envolveu em uma briga com um homem ainda não identificado. O auxiliar administrativo ainda foi socorrido e levado ao pronto-socorro. mas morreu horas depois no centro cirúrgico.

A motivação da briga ainda não foi repassada à polícia, que aguarda pelos familiares da vítima para prestar esclarecimentos sobre o caso.

Arma de Fogo

O frentista Wanderson Andrade de Araújo, de 25 anos, foi assassinado a tiros na tarde desta quarta-feira (29), na rua Carapiá, antiga Agnello Bittencourt, no bairro Gilberto Mestrinho, Zona Leste de Manaus.

Testemunhas informaram à polícia que Wanderson estava na esquina de uma panificadora, conversando com um grupo de amigos, quando dois homens ainda não identificados chegaram em uma motocicleta e fizeram os disparos contra o frentista.

Os amigos da vítima não ficaram feridos. Wanderson foi socorrido e levado ao Hospital Pronto Socorro João Lucio, mas não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho da unidade de saúde.

O Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo e o caso deve ser investigado pela DEHS.

Daniel Landazuri

EM TEMPO