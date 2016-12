Homem sai para caçar e se perde em Santa Isabel do Rio Negro

Um homem, identificado como Marcos Felipe Damasceno, 26, está desaparecido desde a última quarta-feira (3) no município de Santa Isabel do Rio Negro, distante 781 quilômetros de Manaus. Ele saiu na companhia de dois amigos para caçar quando se desencontraram.

Marcos é padeiro e pescador e teria saído para caçar acompanhado de mais duas pessoas. Entretanto, durante a caçada, eles teriam tomado caminhos diferentes após marcarem um ponto de encontro para o retorno, onde se encontrariam, porém Marcos não apareceu. A busca tem sido realizada nas proximidades do rio Ayuanã, que fica a 50 quilômetros do município.

Segundo o amigo da vítima, Régis Góes, a Defesa Civil foi acionada no domingo (4) e enviou uma equipe de buscas com seis pessoas até o local, mas afirmou não possuir os equipamentos necessários para um trabalho mais minucioso. Ainda segundo Góes, há dois meses uma senhora também se perdeu na mata nas proximidades do rio e foi encontrada morta, 45 dias depois.

As buscas começaram pelos moradores na quinta-feira (1º). Este já é o quinto dia de desaparecimento.

Laize Minelli

Portal EM TEMPO