Homem sai de bar e é atropelado por ônibus na faixa azul

Um homem, identificado como “Raimundo Neteiro”, de aproximadamente 55 anos, foi atropelado, no início da noite desta terça-feira (11), por volta das 18h20, na avenida Constantino Nery (sentido Centro-bairro), no São Geraldo, Zona Centro-Sul de Manaus. Segundo testemunhas, a vítima tinha acabado de sair de um bar e tentava atravessar a via, quando foi surpreendida por um ônibus articulado da linha 500.

A lateral do veículo atingiu o idoso, que sofreu escoriações no rosto e na cabeça. Ele precisou ser atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). De acordo com um homem de 61 anos, que vende lanches nas proximidades de uma igreja, a vítima do atropelamento não tem residência e vive nas rua daquela região.

“Ele é conhecido na área e costumo chamar ele de ‘velho’. Sempre que eu posso, dou lanche pra ele. As vezes peço para ele dormir na minha barraca, para ser uma segurança a mais pra minha mercadoria e até pra ele, que terá um local para se esconder da chuva. Hoje, ele estava sob forte efeito de álcool e já tinha atravessado várias vezes essa avenida. Infelizmente, ele acabou sendo atropelado”, comentou o comerciante.

Raimundo foi socorrido e encaminhado para o Hospital e Pronto Socorro (HPS) 28 de Agosto, bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul. Não há informações sobre o estado de saúde dele. Até as 20h desta segunda, o ônibus continuava parado na faixa azul da Constantino Nery, aguardando a perícia da Polícia Civil do Amazonas.

Isac Sharlon

EM TEMPO