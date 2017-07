Homem rouba botija de gás e tenta trocar por drogas em boca de fumo na Cachoeirinha

Além da botija, uma bicicleta também foi furtada. A vítima reconheceu os materiais e suspeito – Divulgação

A audácia de um homem acabou em prisão na madrugada desta quarta-feira (19), Zona Sul da Capital. André Ribeiro da Silva, de 32 anos, foi preso por policias militares após invadir uma residência na rua Professor Ernani Simão, bairro Cachoeirinha, e furtar uma bicicleta e uma botija de gás.

De acordo com informações de policias militares, uma patrulha da 1° Cicom circulava pela Avenida Castelo Branco quando, às 1h30 da madrugada, recebeu um chamado por meio do Centro Integrado de Operações de Segurança (CIOPS) informando o crime.

A vítima descreveu os objetos e o suspeito à polícia, que encontrou o responsável pelo furto a poucos metros do local do crime. A equipe abordou o homem, que se identificou como André, e a vítima reconheceu o suspeito e a bicicleta furtada. André contou aos policias que escondeu a botija em uma residência no bairro Raiz, onde funcionava uma “boca de fumo”, conhecida como reduto do “Bonde Caio”.

O suspeito foi preso em flagrante por furto e apresentado no 1º DIP para a realização dos procedimentos necessários. André será encaminhado para uma Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, bairro São Francisco, Zona Sul de Manaus.

