Homem rouba bolsa de fisioterapeuta e vai ao hospital exigir recompensa

Você reconhece esse homem? Denuncie – Divulgação

Um homem suspeito de roubo está sendo procurado pela Polícia Civil. Ele roubou a bolsa de uma fisioterapeuta e depois foi a recepção do hospital onde ela trabalha e disse que havia achado os pertences e exigiu ser recompensado para fazer a entrega.

Policiais civis do 27º Distrito Integrado de Polícia (DIP), no bairro Mutirão, Zona Leste de Manaus, pedem ajuda na identificação do suspeito. O fato inusitado ocorreu no bairro Cidade Nova, na Zona Norte.

Segundo a polícia, a vítima foi abordada pelo suspeito – que estava no banco do passageiro de um carro – que fechou a fisioterapeuta. Ele saiu do veículo e a abordou, exigiu que ela entregasse a bolsa. A vítima informou que o homem foi agressivo e levou até o jaleco.

Horas depois do crime, o mesmo suspeito foi até o Hospital Francisca Mendes e ofereceu os objetos em troca de dinheiro. Ao ver que não teve sucesso, ele foi embora levando os pertences.

Após ser informada sobre o caso, a vítima foi até o setor de segurança e pelas imagens conseguiu identificar que o homem era o mesmo que havia participado do assalto.

Qualquer informações sobre o suspeito você pode entrar em contato com a polícia pelos telefones 181 ou 190.

Com informações da assessoria