Homem recebe descarga elétrica e fica pendurado em poste

Um homem, que não teve o nome divulgado, ficou desacordado e pendurado pelo cinto de segurança após receber uma descarga elétrica, na manhã desta quarta-feira (31), enquanto realizava trabalhos em um poste de iluminação pública, na avenida Autaz Mirim, em frente a Japurá Pneus, na Zona Leste de Manaus.

De acordo com informações de um funcionário da Japurá Pneus, o acidente ocorreu por volta das 11h. O rapaz estava realizando trabalhos no poste quando ocorreu uma explosão. O homem foi atingindo por uma descarga elétrica. Devido ao choque, ele desmaiou e ficou pendurado pelo cinto de segurança.

O homem foi retirado do local com ajuda de seus colegas de trabalho, funcionários da loja e da população. “Colocamos uma escada e um dos homens subiu e retirou ele do poste. Por pouco não aconteceu algo pior e o que salvou ele foi o cinto de segurança. Se ele não tivesse usando o cinto teria morrido. O barulho da explosão foi muito forte, ficamos assustados”, contou o rapaz, que preferiu não ter o nome divulgado.

Após ser retirado do poste, a vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para uma das unidades hospitalares da cidade. Não há informação sobre o estado de saúde do homem.

Conforme informações de testemunhas, a vítima trabalha para uma empresa terceirizada que presta serviço para a Eletrobras Distribuição Amazonas. A reportagem entrou em contato com assessoria do órgão para saber se a informação procede. Uma nota deve ser enviada ainda nesta quarta-feira (31).

