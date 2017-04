Homem reage a assalto e é esfaqueado na Zona Leste

Por volta das 22h deste domingo (9), Thiago Assis Cardoso, de 30 anos, foi agredido e esfaqueado na mão e no braço, após reagir a um assalto, na rua 10, bairro Zumbi, Zona Leste de Manaus.

De acordo com policiais militares da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o homem foi socorrido por pessoas que passavam pelo local do crime e levado ao Hospital Pronto-Socorro João Lúcio, onde recebeu atendimento médico e está internado.

Os suspeitos fugiram sem serem identificados. Não foi informado o que os assaltantes levaram da vítima. Até o momento desta publicação ninguém havia sido preso e o caso não havia sido registrado pela Policia Civil.

Outro caso

Após cair em uma emboscada, José Vivaldo Farias, 40, foi esfaqueado na madrugada desta segunda-feira (10), em um bar localizado na rua Fábio Lucena, bairro Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus.

Segundo depoimento do irmão da vítima, que não teve o nome divulgado, dois homens chegaram no estabelecimento, chamaram José para conversar particularmente em uma área não movimentada do bar, e em seguida deram vários golpes de faca que acertaram a coxa, braços e abdômen da vítima. Os suspeitos fugiram sem serem identificados.

De acordo com os policiais da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), os familiares desconhecem a motivação do crime.

José foi encontrado ferido por outros clientes do bar que o viram jogado no chão. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital Pronto-socorro João Lúcio. O estado de saúde de José não foi divulgado.

Daniel Landazuri

EM TEMPO