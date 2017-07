Homem reage a assalto e é baleado dentro de Alternativo na Grande Circular

O homem havia acabado de receber o salário e não quis entregar a mochila aos bandidos – Arquivo EM TEMPO

O estivador Franciney da Silva Pereira, de 45 anos, foi baleado na perna esquerda após reagir a um assalto dentro de um micro-ônibus alternativo, na noite desta quinta-feira (26), na avenida Autaz Mirim, Zona Leste de Manaus.

A vítima informou para a polícia que havia recebido o dinheiro do salário e estava retornando para casa, com a renda dentro de uma mochila. Duas mulheres e um homem que estava armado entraram no ônibus nas proximidades da ‘Bola do Produtor’ e anunciaram o assalto.

“Ele contou que se negou a entregar a mochila e foi baleado pelo assaltante. O trio ainda roubou outros passageiros e levou a renda do alternativo, mas não levou a mochila da vítima”, informou o policial militar do pronto-socorro.

Franciney recebeu atendimentos médicos e recebeu alta durante a madrugada. Até a publicação desta matéria o caso não havia sido registrado pela Polícia Civil.

