Suspeito de roubo é agredido, amarrado e arrastado por ruas do São José

O desempregado Tayson Araújo de Lima, de 18 anos, foi agredido, amarrado em uma motocicleta e arrastado por, aproximadamente, 200 metros, no bairro São José 2, na Zona Leste de Manaus. O fato aconteceu, na tarde desta quinta-feira (30), após o suspeito roubar uma motocicleta e ser reconhecido pela dona do veículo.

De acordo com a 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o homem havia roubado uma motocicleta, modelo Fan 150, de placa OXM-9243, e estava usando o veículo para cometer outros roubos na área.

A dona da motocicleta avistou o suspeito na avenida Grande Circular, em cima da moto. O marido da mulher perseguiu o assaltante até detê-lo. Ao perceber que se tratava de um ladrão, a população se aproximou e começou a agredir o suspeito.

Segundo os policiais militares da 9ª Cicom, após ser agredido, o homem foi amarrado com um fio pelo tornozelo e arrastado pelas ruas do bairro. Taison ficou com várias escoriações pelo corpo e foi levado ao Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, também na Zona Leste da cidade.

“Eu estava com meu marido e reconheci a minha moto pela placa. Fizemos a perseguição e conseguimos deter o homem. O meu objetivo era apenas recuperar a motocicleta e tentar recuperar a minha TV, que também foi roubada, mas a população acabou agredindo o suspeito”, explicou a proprietária da motocicleta, a industriária Geliane Azevedo dos Santos, 33.

A polícia não soube informar se a pessoa que arrastou Taison pelas ruas era o dono da motocicleta. O caso foi registrado no 9º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Mara Magalhães

Colaborou Luís Henrique

EM TEMPO