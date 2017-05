Homem que matou mulher e fez sexo com cadáver é condenado a 61 anos de prisão

O crime bárbaro que ocorreu em 2013 no município de Caapiranga (distante a 133 km de Manaus) teve uma resolução final nesta quarta-feira. A Vara Única da Comarca de Caapiranga realizou o julgamento pelo tribunal do júri que resultou na condenação de Otávio Teixeira da Silva, 69. A pena definitiva de 61 anos de prisão aconteceu após ele matar com um tiro na cabeça Geysa Paz de Oliveira, violentar o cadáver dela e ainda matar o filho, Michel de Oliveira Xavier, de 10 anos, e estuprar a filha dela, com 8 anos na época.

Como ele está preso desde abril de 2013, deve cumprir ainda 56 anos e 11 meses do total, em Manaus. De acordo com a Justiça, os jurados reconheceram que o réu cometeu os crimes denunciados pelo Ministério Público. Ele vai responder por homicídio qualificado, por motivo fútil, uso de arma de fogo e vilipêndio a cadáver (artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do CP, e artigo 212 do Código Penal), homicídio (artigo 121, § 2º, incisos IV e V, do CP); cárcere privado e estupro de vulnerável contra outra filha da vítima.

Segundo a denúncia, após uma briga, Otávio matou Geysa com um tiro na cabeça e praticou conjunção carnal com ela já morta. Em seguida, levou seus dois filhos para uma roça e no caminho matou com golpes de terçado o menino. A irmã viu a morte dele e depois foi levada para uma casa de farinha, onde o acusado a manteve em cárcere privado. Todos os dias ele a estuprava no local.

Ainda de acordo com a Justiça, o acusado tinha uma boa relação com a família das vítimas e chegou a ser ajudada pelo avô da menina. Ele cedeu uma casa para Otávio morar.

Com informações da assessoria