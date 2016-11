Homem que matou mulher atropelada no domingo era foragido da PF por fraude na Caixa Econômica

Fabricio Gonçalves Torres,32, que estava dirigindo o veículo modelo Montana, de cor cinza, placa NON-3383, que atropelou quatro pessoas e matou umas delas, na noite de domingo (20), na Cachoeirinha, era foragido da Polícia Federal pelo crime de estelionato e foi levado para a Superintendência da PF, no bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste de Manaus.

De acordo com a delegada Fernanda Leal Antonucci, titular do 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), após a imagem do homem aparecer em reportagens na TV, policiais da PF foram até a delegacia e informaram que o suspeito estava sendo procurado por fraude na Caixa Econômica Federal.

