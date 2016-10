Homem que matou Mister Amazonas com 4 tiros é condenado a mais de 31 anos de prisão

Kaio Victor de Souza Santos, 19, foi condenado nesta sexta-feira (14), a 31 anos e dez meses de prisão por crimes cometidos neste ano, entre eles o de latrocínio contra o universitário e modelo Rosivaldo Miranda Diniz, de 23 anos.

Conforme informações do processo, uma testemunha afirmou que o réu anunciou o assalto na loja e tomou cerca de R$ 400 do caixa e a chave da motocicleta de Rosivaldo. Quando o modelo pediu ao assaltante a chave de sua residência, levou quatro disparos de arma de fogo.

O réu confessou os crimes e está preso desde o ocorrido. Descontando este tempo, a pena definitiva a ser cumprida ficou em 31 anos, três meses e 21 dias de prisão, além do pagamento de 120 dias-multa.

O crime

Rosivaldo Miranda Diniz, que foi Mister Tour Amazonas 2015, foi assassinato com quatro tiros, no dia 05 de maio, durante um assalto, na rua Comendador Clementino, no Centro de Manaus.

Ele ainda foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e levado para o Hospital-Pronto Socorro 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul, mas não resistiu e morreu.

Com informações da assessoria