Homem que matou idoso com facada em assalto é preso no Educandos

Deyvid Franklin Ramos Muniz, de 20 anos, foi preso quando estava prestes a ser executado por traficantes, na noite desta terça-feira (22), no beco da Bomba, bairro Educandos, Zona Centro-Sul de Manaus. Ele aparece em um vídeo desferindo golpes de faca em um idoso. O crime aconteceu na manhã de hoje, na rua Major Gabriel, no Centro da cidade.

De acordo com os policiais da Força Tática, o homem estava nas mãos de alguns traficantes no local. Os policiais estavam indo para o beco atrás de desarmar pessoas envolvidas com tráfico de drogas. No entanto, ao chegarem no beco, os traficantes fugiram deixando Deyvid amarrado e espancado no chão.

Os policiais então aprenderam o homem, até então “desconhecido”, e na delegacia constataram que ele é o autor do assassinato de Hamilton Nogueira.

Segundo os policiais, Deyvid estava assaltando pessoas nas proximidades e a população revoltada revidou e começou a espancá-lo. Hamilton estava entre os moradores que batiam no assaltante. Inclusive, ele havia ajudado uma senhora e evitado que ela fosse assaltada por Deyvid.

Durante o espancamento, Dayvid conseguiu puxar uma faca e matou Hamilton. A vítima morava há mais de 20 anos no bairro.

Além de responder por homicídio, Deyvid já havia sido apreendido por roubo quando ele ainda era adolescente. Os familiares da vítima estavam no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), central de flagrantes da região – onde o caso foi registrado -, mas não quiseram falar com a reportagem. Assista o vídeo em que mostra o momento em que o homem é esfaqueado.

Entenda o caso

Hamilton Nogueira, morreu após ser esfaqueado durante uma tentativa de assalto no Centro de Manaus. De acordo com policiais da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o suspeito tentou roubar o celular de um homem. A vítima reagiu e começou a gritar “pega ladrão”. Moradores ouviram os gritos de socorro e correram atrás dele.

Houve luta corporal pois o suspeito estava armado com uma faca e ele desferiu uma facada no abdômen do idoso. A ação aconteceu por volta das 11h e foi filmada por uma moradora.

Bruna Chagas

EM TEMPO

