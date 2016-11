Homem que matou ex-mulher com 79 facadas no São Raimundo segue foragido; vítima desconfiava que ex tinha outro

O velório de Vanderlice Aragão, 25, morta com 79 facadas na tarde deste sábado (26), aconteceu durante todo o dia deste domingo (27), em uma igreja localizada no bairro Zumbi dos Palmares, Zona Leste de Manaus. O principal suspeito é o ex-marido da vítima que, segundo a polícia, segue foragido.

LEIA MAIS: No São Raimundo, homem não aceita fim de relacionamento e mata a facadas ex-companheira

A amiga da vítima, Sônia Santos, disse à equipe de reportagem do EM TEMPO que, amanhã (28), vai levar o computador de Vanderlice para a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). Segundo ela, no objeto deve conter materiais que ajudem na elucidação do crime.

“Uma vez, a Vanderlice me disse que se algo acontecesse com ela, que eu verificasse o computador dela porque tudo estaria ali”, revelou, informando que há algum tempo, a vítima também estaria suspeitando de que o ex-marido, Jessé James Silva, 46 – e principal suspeito do crime – estava se relacionando com um outro homem. “Ela começou a suspeitar quando viu alguns materiais homossexuais no computador dele e umas conversas mais ‘estranhas’ e reveladoras no celular”, contou a amiga.

Jessé já teria agredido Vanderlice em outra ocasião. Segundo relatos da amiga da vítima, a primeira separação ocorreu quando Jessé tentou enforcar vanderlice e foi impedido pela filha, de seis anos. Vanderlice teria contado a amiga que ele ameaçou mata-las e, em seguida, cometer suicídio.

O enterro de Vanderlice está previsto para às 8h, no cemitério Parque Tarumã.

Portal EM TEMPO