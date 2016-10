Homem que mandou matar mãe e filha é preso em Coari

Raimundo Araújo de Souza, 43, mais conhecido como ‘Nego do Catara’, foi preso na tarde desta quinta-feira (20), em uma residência alugada na rua Cleto Praia, bairro Olaria, no município de Coari (a 363 quilômetros de Manaus).

De acordo com o delegado titular da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Tefé (520 quilômetros de Manaus), Rodrigo Torres, o indivíduo é mandante de duplo homicídio que teve como vítimas Silma Fialho Muniz, 43, e Suelen Fialho Muniz, 24, mãe e filha, respectivamente, além de duas tentativas de homicídio envolvendo pessoas da mesma família, no dia 14 de setembro deste ano na cidade.

Segundo o delegado titular da DIP de Coari, Mauro Duarte, o crime aconteceu por volta das 20h45, em frente à casa de uma das vítimas, localizada na rua Manoel Marques, bairro Chagas Aguiar, em Coari. Na ocasião, Maria Eunice Fialho, 76; as filhas dela, Simonete Fialho Muniz, 51, e Silma, e também a neta Suelen, conversavam em frente à residência da matriarca da família quando foram surpreendidas por dois homens em uma moto. Os indivíduos efetuaram disparos de arma de fogo em direção às vítimas, que atingiram Suelen e Silma que não resistiram aos ferimentos.

Mauro Duarte informou ainda que as sobreviventes reconheceram os autores dos disparos como Edionei e Jefferson. As mulheres relataram que ‘Nego do Catara’ teria se envolvido em uma discussão com a família dois dias antes dos crimes e, por conta disso, teria dado ordem para que a dupla cometesse as execuções.

O segundo homem envolvido nas execuções, Jefferson de Melo Barreto, 22, conhecido como ‘Som’, conduzia a motocicleta onde estava Edionei. Jefferson recebeu voz de prisão no momento em que se apresentou na delegacia acompanhado de um advogado, após receber mandado de prisão preventiva.

Raimundo foi indiciado por envolvimento em duplo homicídio e duas tentativas de homicídio. Ao término dos procedimentos cabíveis na delegacia, o infrator foi conduzido à unidade prisional de Tefé, onde irá permanecer à disposição da Justiça.

