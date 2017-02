Homem que levava carros roubados de Manaus até o Pará é preso

Policiais da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERGV) prenderam nessa quinta-feira (16) Weverton Menezes Martins, 27 anos, conhecido como Gaúchinho, no município de Jurutí, Estado do Pará.

Policiais civis do Pará ajudaram na captura do suspeito. O homem é considerado um dos maiores receptadores de veículos roubados do Norte do país.

Segundo o delegado Péricles Nascimento, titular da DERFV, Gaúchinho é o chefe de uma organização criminosa que comprava veículos roubados em Manaus e os levava de balsa para os municípios de Juriti, Santarém e outros municípios do Pará, onde os veículos eram adulterados e revendidos.

“O Gauchinho é suspeito de ter levado para o estado do Pará mais de 100 veículos roubados em Manaus, sendo que vários destes veículos já foram recuperados em operações anteriores da DERFV e entregues aos seus respectivos proprietários”, explicou o delegado.

O suspeito foi trazido para a Manaus e após os procedimentos na sede da DERFV será levado a uma das unidades prisionais da cidade, onde ficará à disposição da justiça.

Mara Magalhães

EM TEMPO