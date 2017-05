Homem que jogou gasolina e ateou fogo em esposa é preso em Tefé

Após atear fogo na própria esposa, o autônomo Joaby Evangelista de Araújo, 29, foi preso na rua Raimundo Lima, 455, bairro Jerusalém, no município de Tefé (a 524 quilômetros da capital), neste sábado (27). De acordo com delegado titular do município, Renato Santos Simões, ainda não se sabe o motivo que levou o suspeito a cometer o ato.

Segundo o delegado, Joaby tinha a intensão de matar a dona de casa, Maria Lídia França de Araújo, 34, e usou gasolina para cometer o crime. “Para tanto, ele utilizou-se de dois litros de gasolina, os quais, após dizer que ia matar a vítima, jogou o combustível em sua companheira e ateou fogo nela com um isqueiro” relatou.

A dona de casa, teve 90% do corpo queimado, foi socorrida por seu filho e por vizinhos, que estavam presentes no local. Ela precisou ser encaminhada para o hospital Regional de Tefé.

“Os médicos afirmaram que a vítima obteve queimaduras de terceiro grau. Ela está internada em estado grave e deve ser transferida para Manaus nos próximos dias”, disse a autoridade policial.

Ainda de acordo com a polícia, o suspeito, durante a prática criminosa, sofreu queimaduras leves e está sob custodia na enfermaria da mesma unidade hospitalar em que sua esposa está internada.

“Ele será ouvido e recolhido à unidade prisional do município e responderá pelo crime de feminicídio tentado”, disse Renato Simões.

Bárbara Costa

