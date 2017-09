Homem que estuprou bebê de 7 meses é médico e atendia em hospitais do Amazonas

Um médico peruano de 45 anos, que trabalhava em hospitais no Amazonas; e uma mulher de 24 anos foram presos em flagrante na tarde da última quinta-feira (31) em um motel no bairro coroado, Zona Leste. O casal é suspeito de estuprar uma bebê de apenas 7 meses.

De acordo com informações da titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), Juliana Tuma, o casal entrou no motel por volta das 14h30 e os funcionários do estabelecimento não conseguiram ver a criança dentro do carro no momento da entrada.

“Uma funcionária do estabelecimento acionou a Polícia Militar informando que uma criança chorava muito em um dos quartos. Ao chegarem no local, os policiai encontraram a mulher com a criança e o médico e perceberam que o bebê estava sem as roupas íntimas”, disse a delegada.

Ainda segundo a delegada, os policiais solicitaram que uma das funcionárias do motel verificasse as partes íntimas da criança e foi notado que a menina tinha marcas avermelhadas e apresentava indícios de estrupo. A menina foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML), onde exames comprovaram não apenas o estupro, mas a recorrência dele.

“Eles são os supostos pais, mas a criança nunca foi registrada porque o homem queria um exame de DNA para confirmar a paternidade. A mulher chegou a confessar que viu o companheiro apalpando as nas nádegas da menina algumas vezes. O suspeito não quis falar,” relatou a delegada.

O casal foi atuado em flagrante por estrupo de vulnerável e vai ser encaminhado para uma audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, Zona Sul.

Elias Pedroza

EM TEMPO



