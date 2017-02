Homem que estava desaparecido é encontrado enterrado em ramal

Um cadáver foi encontrado, na manhã desta terça-feira (21), no ramal do Acará, bairro Lago Azul, Zona Norte de Manaus. A Policia Militar (PM) informou que o homem, que ainda teve o nome revelado, estava desaparecido desde o fim de semana.

Segundo informações da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o corpo foi encontrado com as pernas e os braços amarrados e estava enterrado em uma cova rasa.

Ainda conforme a PM, a vítima seria um caseiro do ‘Sítio do Yuri’. Os familiares, quando se deram conta do sumiço, foram à delegacia fazer o Boletim de Ocorrência (B.O).

A Cicom relatou que após as buscas, a Polícia Civil viu um rastro de sangue na areia e achou acabou encontrando local onde o homem estava enterrado.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) e caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). A polícia não informou qual seria a motivação para a morte da vítima.

Manoela Moura

EM TEMPO