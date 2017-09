Homem que ejaculou em mulher dentro de ônibus ataca outra vez e é preso

Homem é acusado de constranger mulheres em ônibus de São Paulo -Foto: reprodução Na manhã deste sábado (2), o ajudante-geral, Diego Ferreira Novais, de 27 anos, mesmo homem que havia constrangido uma mulher no sábado (27), dentro de um ônibus em São Paulo, foi preso novamente dentro de outro ônibus na avenida Brigadeiro Luis Antônio. Ele foi preso por suspeita de ato obsceno contra uma moça dentro do coletivo. O 78º DP informou que o caso deste sábado foi semelhante ao ataque que levou à prisão do homem na última terça-feira. O ajudante-geral tem agora 16 passagens semelhantes na polícia, registradas nos últimos oito anos. O seu modo de atuação é sempre dentro do ônibus. Ele se aproxima da vítima, mostra o pênis e, eventualmente, passa o órgão ou ejacula na mulher. Os passageiros perceberam a ação do rapaz e chamaram a polícia. Diego e a vítima foram levados ao 78º DP, na região da avenida Paulista, mesmo local onde na terça-feira, dia 27, o rapaz foi preso por ejacular no pescoço de uma passageira. Após o ataque de terça-feira, que causou grande repercussão nas redes sociais, Diego foi solto pela Justiça, o que causou uma onda de críticas na internet. Novo caso vai gerar avaliação psiquiátrica:

O delegado plantonista do 78° DP, Rogério Nader, pediu à Justiça que seja feito uma avaliação psiquiátrica do acusado. Esse pedido é chamado de incidente de sanidade mental, segundo Nader, que dessa vez, registrou o caso como estupro.Se a Justiça acolher o pedido do delegado, o acusado Diego Novais, 27, pode ser encaminhado para um presídio manicomial, como o de Franco da Rocha, na Grande São Paulo.O delegado disse também que pedirá a prisão preventiva dele, caso não seja acolhida primeira medida.

Sou doente

O Policial afirmou também que o próprio Novais pediu para seja internado para um tratamento. “No meu entendimento, ele tem problemas. Ele me disse que precisa de um tratamento”, afirmou Nader.

A vítima e uma mulher que testemunhou o crime deixaram a delegacia sem falar com jornalistas. Segundo policiais que interrogaram a vítima, ela disse estar muito abalada.

Homem foi solto anteriormente