Homem que desapareceu há 9 dias ao sair para caçar é encontrado

O agricultor Adanilson Freitas da Silva, 47, que estava desaparecido há nove dias em uma área de mata, situada na comunidade São João Batista, município de Silves (a 206 km de Manaus), foi encontrado com vida nesta segunda-feira (13). Ele sumiu no último dia 4 após sair para caçar.

Depois de passar dias perdido na mata, o agricultor conseguiu voltar para casa. A informação foi repassada pela assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM). Equipes de resgate faziam buscas na área e contava com o apoio de sete militares e um cão farejador.

Segundo informações do soldado Carlos Pereira, membro da equipe de busca, os militares estavam na mata quando foram acionados por moradores, mediante fogos, para retornarem à comunidade.

A vítima estava debilitada e foi encaminhada ao hospital de Itacoatiara. Adanilzon teve alta e já retornou para a comunidade.

Com informações da assessoria