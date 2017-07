Homem que ameaçava moradores de morte é preso na Colônia Antônio Aleixo

Moradores acusaram rapaz de ameaças -Foto: Divulgaçao

Um homem identificado como Leandro Lima de Oliveira, de 23 anos, foi preso na manhã desta segunda-feira (10), por suspeita de tráfico de drogas, na residência onde morava, localizada na Rua 13 de Maio, bairro Colônia Oliveira Machado, zona Sul da capital.

De acordo com Aldeney Goes, titular do 2º Distrito Integrado de Polícia (DIP),a prisão ocorreu após denúncia anônima.“Chegamos até Leandro após recebermos denúncia anônima, indicando a localização dele. Nos deslocamos até o endereço informado e o encontramos. Conforme testemunhas, além de comercializar substâncias entorpecentes, o jovem intimidava os moradores daquela região, ameaçando as pessoas de morte, caso o denunciassem”, explicou.

O mandado de prisão em nome de Leandro foi expedido no dia 23 de junho deste ano, pelo juiz Julião Lemos Sobral Júnior, da 3ª Vara Especializada em Crimes de Uso e Tráfico de Entorpecentes (Vecute).

Leandro foi indiciado por tráfico de drogas. Ao término dos procedimentos cabíveis no 2º DIP, o infrator será conduzido ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde irá permanecer à disposição da Justiça.

