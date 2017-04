Homem que alugava armas de fogo é preso no Planalto

Dione Araújo da Silva, de 31 anos, foi preso na noite desta terça-feira (11), na Avenida Desembargador João Machado, Conjunto Campos Elíseos, bairro Planalto, Zona Centro-Oeste de Manaus. Dione é suspeito de alugar armas de fogo que eram utilizadas para cometer crimes na capital.

O suspeito foi detido por policiais militares da Rocam que estavam realizando patrulhamento pelo bairro quando avistaram Dione em atitude suspeita.

No momento da abordagem foi encontrado com o suspeito um revólver calibre 38 com numeração raspada. Dione informou à polícia que havia mais um revólver na casa dele. Na residência do suspeito, além do outro revólver calibre 38, foram encontrada duas munições.

Dione foi autuado em flagrante por posse irregular de arma de fogo. O suspeito foi encaminhado ao 10° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde deve aguardar os procedimentos cabíveis. Em seguida o suspeito vai ser encaminhado à uma Audiência de Custódia.

Daniel Landazuri

EM TEMPO