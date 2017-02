Homem procura delegacia e acaba preso por tentar matar ex-mulher

Policiais civis do 24º Distrito Integrado de Polícia (DIP) prenderam, em cumprimento de mandado de prisão temporária, Rogério de Oliveira Pereira, 30, na tarde desta segunda-feira (13). Ele, que foi à delegacia para tirar uma certidão de antecedentes criminais, é suspeito de agredir e tentar matar a ex-companheira no último dia 6.

De acordo com o titular do 24º DIP, Aldeney Goes, o infrator recebeu voz de prisão após verificarem no sistema que a Justiça havia determinado a prisão dele. O mandado foi expedido na última sexta-feira (11), pela juíza do Plantão Criminal, Sanã Nogueira Almendros de Oliveira.

Conforme Goes, o infrator foi interceptado no prédio do 1º DIP, localizado na Rua Duque de Caxias, bairro Praça 14 de Janeiro, Zona Sul da capital, no momento em que foi verificar informações sobre os antecedentes criminais.

“Quando a equipe do 1º DIP tomou conhecimento de que havia mandado de prisão em nome dele, acionou a delegacia que estava investigando o caso. O infrator foi acusado pela ex-companheira por ter atentado contra a vida dela no início deste mês. A vítima ficou internada em um hospital público por quatro dias após ser agredida por Rogério. Quando recebeu alta médica nos procurou para formalizar a ocorrência”, explicou o delegado titular do 24º DIP.

Goes informou que após tomar conhecimento do fato a vítima foi encaminhada para atendimento no Instituto Médico Legal (IML), onde foi comprovada a tentativa de homicídio, por meio de exame corpo de delito.

“Requisitamos medida protetiva em benefício da mulher e a prisão temporária do autor, uma vez que não sabíamos o paradeiro dele”, argumentou.

O infrator foi conduzido ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde permanece à disposição da Justiça.

