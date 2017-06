Homem perde olho e fica cego do outro ao ser baleado no Armando Mendes

Praça do Armando Mendes onde aconteceu o tiroteio – Foto: Michael Dantas

Uma partida de futebol terminou em fatalidade na noite desta quarta-feira (14), no bairro Armando Mendes, Zona Leste de Manaus. Um rapaz de 18 anos, identificado como Raimilson da Silva Mitoso, perdeu um dos olhos e ficou cego do outro, após ser baleado na cabeça e no abdômen. O jovem foi atacado, enquanto assistia à partida de futebol. O crime aconteceu em uma praça, localizada entre as Ruas I e J, do bairro.

Durante o tiroteio, outro rapaz que estava no local, identificado como Ronald Figueira Reis, 26, também foi baleado na coxa esquerda.

De acordo com a Polícia Civil, os atiradores chegaram em um carro modelo Gol, de cor preta e placa não identificada e efetuaram diversos disparos. Eles fugiram sem ser identificados. As vítimas foram socorridas, em carros particulares, por moradores da área, e levados ao Hospital Pronto-Socorro João Lúcio.

Segundo a Polícia Militar, Raimilson foi baleado na parte de trás do crânio. A bala atravessou e perfurou um dos olhos, afetando a visão da vítima, que está em estado grave. Já o outro rapaz atingido pelos tiros, Ronald Reis, foi liberado após receber atendimento médico.

A família das vítimas não foram encontradas para comentar o fato. Não há informações sobre a autoria ou a motivação do crime. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

No mesmo local, outro crime aconteceu na semana passada, quando o autônomo David Tomaz Souza, conhecido como “Dedê”, de 21 anos, foi executado com cinco tiros.

