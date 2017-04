Homem pede carona e é baleado com três tiros

Sarleson Fernandes Macorufu, 26, foi baleado, na madrugada desta segunda-feira (3), no município de Itacoatiara (distante a 68 KM de Manaus). Ele foi atingido por pelo menos três tiros e transferido para uma unidade de saúde de Manaus.

Segundo os familiares, o caso aconteceu por volta da 4h30, quando ele caminhava em direção a casa onde morava. “Nós ainda não sabemos os detalhes de como foi o caso e onde exatamente aconteceu, apenas que ele teria pegado uma carona com dois homens. Depois, um outro sujeito entrou e atirou no Salerson. O resto só ele pode falar”, disse um dos parentes, que preferiu não se identificar.

De acordo com a família, Salerson foi atingido no abdômen e na perna. Até a tarde desta segunda, ele se encontrava em procedimento cirúrgico no Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, na Zona Leste.

Outros casos

Ainda no interior, foram registrados outros dois casos com arma de fogo. Edson Padilha, 20, do município do Careiro da Várzea, e Jailson Gomes Nascimento, 27, do município de Iranduba.

Os dois deram entrada, nesta madrugada, também no João Lúcio, mas não há informações sobre como ocorreram os casos.

Manoela Moura

EM TEMPO